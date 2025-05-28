Аарон Несмит и Паскаль Сиакам – авторы лучших моментов игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.
Первые места в Топ-5 по итогам 4-й игры финала Востока заняли кроссовер Паскаля Сиакама и данк Аарона Несмита (оба «Индиана»).
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1153 голоса
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
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