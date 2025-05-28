30 очков Паскаля Сиакама в 4-м матче с «Никс» (3-1) помогли «Пэйсерс» приблизиться к выходу в финал НБА

Паскаль Сиакам провел еще один результативный матч.

Форвард «Индианы» стал героем второй встречи в Нью-Йорке , набрав 39 очков в победном матче.

В 4-й игре Сиакам снова взял планку в 30 очков и поддержал Тайриза Халибертона (32+12+15), чьи усилия стали основными в 3-й победе «Пэйсерс» (130:121).

В активе Сиакама 30 очков, 5 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 1 потере. Форвард реализовал 11 из 21 броска с игры, 3 из 4 трехочковых и 5 из 6 штрафных.