Беннедикт Матурин набрал 20 очков за 12 минут со скамейки в 4-м матче с «Никс»

Беннедикт Матурин помог «Индиане» увеличить преимущество в финале Востока.

22-летний форвард проводит не слишком успешный плей-офф, набирая 9,1 очка и 2,1 подбора за 16,3 минуты в среднем в 12 матчах.

Во второй домашней встрече финала конференции на счету Матурина 20 очков, 2 подбора и 2 передачи при 5 из 8 с игры и 10 из 11 с линии за 12 минут на площадке.

«Пэйсерс» победили со счетом 130:121 (3-1).