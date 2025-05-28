Беннедикт Матурин набрал 20 очков за 12 минут со скамейки в 4-м матче с «Никс»
Беннедикт Матурин помог «Индиане» увеличить преимущество в финале Востока.
22-летний форвард проводит не слишком успешный плей-офф, набирая 9,1 очка и 2,1 подбора за 16,3 минуты в среднем в 12 матчах.
Во второй домашней встрече финала конференции на счету Матурина 20 очков, 2 подбора и 2 передачи при 5 из 8 с игры и 10 из 11 с линии за 12 минут на площадке.
«Пэйсерс» победили со счетом 130:121 (3-1).
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1153 голоса
Харден
Тейтум
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Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Showtime
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