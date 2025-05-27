Маркус Моррис: «Халибертон делает то же, что делал Крис Пол. А мы называем Криса Пола суперзвездой»
Маркус Моррис сравнил Тайриза Халибертона с Крисом Полом.
«Мы так привыкли называть суперзвездой атлетичного игрока, выступающего за команду большого рынка. То, что делает Халибертон, похоже на то, что делает Крис Пол. А мы называем Криса Пола суперзвездой, верно?
Крис Пол был выдающимся разыгрывающим, и именно это сделало его суперзвездой. Он делал других игроков лучше. Он был не самым атлетичным игроком, он забрасывал важные мячи в клатче. Это сделало его суперзвездой», – сказал бывший игрок НБА.
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Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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