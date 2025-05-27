Кендрик Перкинс – Энтони Эдвардсу: «Чтобы быть лицом лиги, ты должен быть примером для подражания. Все лица лиги были женаты»

Кендрик Перкинс объяснил, почему Энтони Эдвардс не является лицом НБА.

«Если хочешь быть лицом лиги, ты должен соответствовать критериям. У тебя должны быть именные кроссовки, рекламы, хайлайты, ты должен уметь играть. А также, ты должен быть примером для подражания.

Пройдитесь по списку всех игроков, которые были лицами лиги. Лэрри Берд, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Кобе Брайант, Шакил О’Нил, Леброн Джеймс, Стефен Карри. Что у них было общего? Они все были семьянинами, когда играли в лиге. Они все были женаты, и у них были дети. Я ничего не выдумываю. Это факт. То, что было после завершения карьеры, это их дело, но пока они играли, они были семьянинами», – заявил эксперт ESPN.