Яксель Лендеборг снимется с драфта НБА-2025
Яксель Лендеборг снимет свою кандидатуру с драфта НБА 2025 года.
22-летний форвард решил провести последний сезон за университет Мичиган.
Лендеборг занимает 26-е место в мок-драфте ESPN.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1146 голосов
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Кузма
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
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