«Бруклин» может попытаться обменять Кэма Джонсона на лотерейный драфт-пик
«Нетс» хотят приобрести второй лотерейный пик.
«Бруклин» может попытаться заполучить второй лотерейный пик драфта-2025, сообщает The New York Post. Взамен клуб может предложить форварда Кэма Джонсона, пики в конце первого раунда или пики будущих драфтов.
В распоряжении «Нетс» уже есть 8-й, 19-й, 26-й, 27-й и 36-й пики драфта 2025 года.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1146 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Источник: The New York Post
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости