«Бруклин» может попытаться обменять Кэма Джонсона на лотерейный драфт-пик

«Нетс» хотят приобрести второй лотерейный пик.

«Бруклин » может попытаться заполучить второй лотерейный пик драфта-2025, сообщает The New York Post. Взамен клуб может предложить форварда Кэма Джонсона , пики в конце первого раунда или пики будущих драфтов.

В распоряжении «Нетс» уже есть 8-й, 19-й, 26-й, 27-й и 36-й пики драфта 2025 года.