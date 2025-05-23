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Тимофей Мозгов: «Я был на комбайне, Голдин очень неплохо выглядит»

Экс-игрок НБА рассказал о подготовке молодого баскетболиста к драфту НБА.

«Я был на комбайне, Влад [Голдин] очень неплохо выглядит. Он тренировался пол-лета, чтобы быть к этому готовым, он в отличной форме. Очень хочется, чтобы наши ребята наконец-то вернулись в НБА и показали кузькину мать.

Игра [Влада] стала взрослее. В последний сезон он на своих плечах тащил команду, что в современном баскетболе несвойственно для больших. Вся игра держится на плечах маленьких ребят, а он команду до самого конца затащил на плечах, учитывая, что он практически играл без мяча.

У Влада как будто более обдуманные, взвешенные решения, он играет без детских ошибок. Видно, что работа, которую он проделал, не прошла зря. Плюс игровое время, которое он получил. Вот и секреты успеха», – рассказал Мозгов в эфире «Взял Мяч».

В последнем мок-драфте ESPN 24-летний центровой оказался на 55-й строчке, под этим номером будут выбирать «Лейкерс».

Кто станет чемпионом НБА?6104 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Взял Мяч»
logoВлад Голдин
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