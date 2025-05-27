Хавьер Паскуаль о 1-м матче финала: «Нужно быть почти безупречными как в защите, так и в атаке»
Хавьер Паскуаль рассказал о задачах на 1-й матч финальной серии против ЦСКА.
«Начнем финал у себя дома, в Санкт-Петербурге. В очередной раз ждем и надеемся, что все болельщики поддержат нас на арене. У нас есть преимущество своей площадки, и, побеждая в домашних матчах, мы можем завоевать этот трофей.
Но, конечно, нужно двигаться от игры к игре, и к первому матчу мы должны быть готовы. Нам предстоит сыграть против отличного соперника, который заставит нас выложиться на пределе возможностей. Это финал, поэтому нам нужно быть почти безупречными как в защите, так и в атаке, если хотим победить в первой игре», – отметил главный тренер «Зенита».
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Источник: официальный сайт «Зенита»
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