Хавьер Паскуаль о 1-м матче финала: «Нужно быть почти безупречными как в защите, так и в атаке»

Хавьер Паскуаль рассказал о задачах на 1-й матч финальной серии против ЦСКА.

«Начнем финал у себя дома, в Санкт-Петербурге. В очередной раз ждем и надеемся, что все болельщики поддержат нас на арене. У нас есть преимущество своей площадки, и, побеждая в домашних матчах, мы можем завоевать этот трофей.

Но, конечно, нужно двигаться от игры к игре, и к первому матчу мы должны быть готовы. Нам предстоит сыграть против отличного соперника, который заставит нас выложиться на пределе возможностей. Это финал, поэтому нам нужно быть почти безупречными как в защите, так и в атаке, если хотим победить в первой игре», – отметил главный тренер «Зенита ».