Массимо Канчеллиери – новый главный тренер «Тренто»
Массимо Канчеллиери вернулся в Италию после успешного сезона в Греции.
«Тренто» объявил, что со следующего сезона 52-летний итальянский специалист будет новым главным тренером команды. Стороны заключили контракт на два года.
В сезоне-2024/25 Канчеллиери руководил греческим ПАОКом, вывел команду в плей-офф чемпионата Греции, полуфинал Кубка Греции и финал Кубка ФИБА-Европа. Ранее итальянец руководил французскими клубами «Страсбур» и «Лимож».
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?805 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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