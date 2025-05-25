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Массимо Канчеллиери – новый главный тренер «Тренто»

Массимо Канчеллиери вернулся в Италию после успешного сезона в Греции.

«Тренто» объявил, что со следующего сезона 52-летний итальянский специалист будет новым главным тренером команды. Стороны заключили контракт на два года.

В сезоне-2024/25 Канчеллиери руководил греческим ПАОКом, вывел команду в плей-офф чемпионата Греции, полуфинал Кубка Греции и финал Кубка ФИБА-Европа. Ранее итальянец руководил французскими клубами «Страсбур» и «Лимож».

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?805 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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