Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс сгенерировали 102 из 128 очков «Тандер»

«Оклахома» вырвала победу у «Миннесоты» в 4-м матче – 128:126.

Из 128 очков «Тандер» 102 были спродюсированы лидерами: Шэем Гилджес-Александером и Джейленом Уильямсом . Они либо набирали сами, либо находили передачами партнеров.

Гилджес-Александер набрал 40 очков и 10 передач, Джейлен Уильямс – 34 очка и 5 передач.