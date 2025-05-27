Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс сгенерировали 102 из 128 очков «Тандер»
«Оклахома» вырвала победу у «Миннесоты» в 4-м матче – 128:126.
Из 128 очков «Тандер» 102 были спродюсированы лидерами: Шэем Гилджес-Александером и Джейленом Уильямсом. Они либо набирали сами, либо находили передачами партнеров.
Гилджес-Александер набрал 40 очков и 10 передач, Джейлен Уильямс – 34 очка и 5 передач.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2325 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Киртики Утайакумар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости