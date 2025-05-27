Джейдену Макдэниелсу не позволили забрать Gatorade на пресс-конференции

Забавный момент произошел на пресс-конференции после 4-го матча.

«Миннесота » уступила «Оклахоме» – 126:128.

Форвард «волков» Джейден Макдэниэлс пытался унести с собой стоящую на столе бутылку Gatorade, но ему запретили это делать.