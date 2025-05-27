Джейдену Макдэниелсу не позволили забрать Gatorade на пресс-конференции
Забавный момент произошел на пресс-конференции после 4-го матча.
«Миннесота» уступила «Оклахоме» – 126:128.
Форвард «волков» Джейден Макдэниэлс пытался унести с собой стоящую на столе бутылку Gatorade, но ему запретили это делать.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2325 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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