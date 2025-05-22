Евгений Пашутин останется главным тренером «Пармы»

«Парма» согласовала новый контракт с главным тренером Евгением Пашутиным.

Пашутин пришел в пермскую команду летом 2022 года из екатеринбургского «Уралмаша», подписав соглашение по схеме «2+1». Прошлым летом клуб воспользовался опцией продления контракта с тренером.

Этим летом сторонам удалось договориться о новом контракте, несмотря на серьезную попытку «Уралмаша» вернуть Пашутина в команду.

Пашутин трижды выводил «Парму» в плей-офф Единой лиги ВТБ и трижды уступал в 1/4 финала со счетом 0-3.

Пашутину принадлежат рекорды Единой лиги ВТБ по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера (402) и по количеству побед (235).