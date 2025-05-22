Евгений Пашутин останется главным тренером «Пармы»
«Парма» согласовала новый контракт с главным тренером Евгением Пашутиным.
Пашутин пришел в пермскую команду летом 2022 года из екатеринбургского «Уралмаша», подписав соглашение по схеме «2+1». Прошлым летом клуб воспользовался опцией продления контракта с тренером.
Этим летом сторонам удалось договориться о новом контракте, несмотря на серьезную попытку «Уралмаша» вернуть Пашутина в команду.
Пашутин трижды выводил «Парму» в плей-офф Единой лиги ВТБ и трижды уступал в 1/4 финала со счетом 0-3.
Пашутину принадлежат рекорды Единой лиги ВТБ по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера (402) и по количеству побед (235).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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