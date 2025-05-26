«Работайте, #####, лучше». Бриттни Грайнер прервала интервью, чтобы отругать судей
«Атланта» победила «Даллас» – 83:75.
Центровая «Дрим» Бриттни Грайнер прервала послематчевое интервью в прямом эфире, чтобы поругаться с арбитрами. Она объяснила свои претензии, размахивая руками, и прокричала: «Работайте, #####, лучше».
Судьи сделали вид, что не обратили на нее внимания.
Грайнер набрала 15 очков и 8 подборов за 30 минут.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?813 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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