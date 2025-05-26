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Джейлен Брансон о неудачном 3-м матче: «Тут можно легко распсиховаться или же отреагировать правильно»

Лидер «Никс» провел всего 3 минуты на площадке в заключительной четверти.

За 7 минут до конца матча Брансон получил пятое персональное замечание, и тренерский штаб был вынужден убрать его с паркета. Защитник вернулся в игру, когда на счетчике оставалось 1,5 минуты.

«Это эмоциональная игра, долгая игра. Все может пойти не так, как ты хочешь, и тут можно легко распсиховаться или же отреагировать правильно. Вот о чем я думал. Но вокруг меня есть люди, которые верят в меня и в нашу команду. Наши разговоры в раздевалке, поддержка – все это важно, особенно в течение 48 минут игры», – сказал Брансон.

За 31 минуту на паркете лидер «Нью-Йорка» реализовал 6 из 18 бросков с игры (1 из 5 трехочковых), закончив встречу с 23 очками, 2 подборами и 1 передачей при 2 потерях.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?813 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джейлена Брансона
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