Чемпионат Франции. 1/4 финала. 22 очка Максима Салаша помогли «Бурку» разгромить «Шоле» в 1-м матче серии

Сегодня, 26 мая, прошел один четвертьфинальный матч чемпионата Франции.

«Бурк» разгромил «Шоле». Белорусский форвард Максим Салаш набрал 22 очка, реализовав 7 из 10 бросков с игры и 2 из 3 трехочковых.

Чемпионат Франции

1/4 финала (до 2 побед)

«Бурк» повел в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.