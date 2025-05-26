Чемпионат Франции. 1/4 финала. 22 очка Максима Салаша помогли «Бурку» разгромить «Шоле» в 1-м матче серии
Сегодня, 26 мая, прошел один четвертьфинальный матч чемпионата Франции.
«Бурк» разгромил «Шоле». Белорусский форвард Максим Салаш набрал 22 очка, реализовав 7 из 10 бросков с игры и 2 из 3 трехочковых.
Чемпионат Франции
1/4 финала (до 2 побед)
«Бурк» повел в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?813 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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