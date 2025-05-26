Рик Карлайл о травме Аарона Несмита: «Решили вернуть его на площадку, чтобы он не остыл»
Главный тренер «Пэйсерс» рассказал о состоянии форварда.
Аарон Несмит подвернул голеностоп в середине третьей четверти 3-го матча серии с «Никс». Игрок покинул паркет, уйдя в раздевалку, но вернулся в игру за 7 минут до конца четвертой четверти.
Карлайл сообщил, что в раздевалке Несмиту перебинтовали лодыжку. Баскетболист старался продолжать двигаться, пока был вне игры.
«Вместо того чтобы ждать, мы решили, что лучше вернуть его на площадку, чтобы он не остыл», – сказал тренер.
Также Карлайл добавил, что ему понравилось, как форвард двигался после возвращения, и что больше информации о его состоянии появится завтра.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Тони Иста в соцсети X
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