Рик Карлайл о травме Аарона Несмита: «Решили вернуть его на площадку, чтобы он не остыл»

Главный тренер «Пэйсерс» рассказал о состоянии форварда.

Аарон Несмит подвернул голеностоп в середине третьей четверти 3-го матча серии с «Никс». Игрок покинул паркет, уйдя в раздевалку, но вернулся в игру за 7 минут до конца четвертой четверти.

Карлайл сообщил, что в раздевалке Несмиту перебинтовали лодыжку. Баскетболист старался продолжать двигаться, пока был вне игры.

«Вместо того чтобы ждать, мы решили, что лучше вернуть его на площадку, чтобы он не остыл», – сказал тренер.

Также Карлайл добавил, что ему понравилось, как форвард двигался после возвращения, и что больше информации о его состоянии появится завтра.