Паскаль Сиакам о поражении в 3-м матче с «Никс»: «Мы играли недостаточно быстро»

Форвард «Пэйсерс» назвал причины поражения.

«Мы не попадали трехочковые. Играли недостаточно быстро. Мы реже шли в проход. У них игроки вошли в ритм. Они проводили хорошие розыгрыши. Их защита была лучше нашей», – перечислил Сиакам .

После 39-очковой 2-й игры серии форвард набрал лишь 17 очков (7 из 14 с игры) в проигранном третьем матче (100:106).

Игроки «Индианы» выбросили 25 трехочковых, но реализовали только 5 из них, в то время как «Нью-Йорк» попал 11 из 32.