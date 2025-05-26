Аарон Несмит подвернул голеностоп в 3-м матче серии с «Нью-Йорком»

Форвард «Пэйсерс» получил повреждение.

Игрок заработал травму в середине третьей четверти после неудачного приземления. Несмит смог подняться, но отправился в раздевалку.

Позже в третьей четверти команда объявила, что его возвращение под вопросом.

Несмит снова вышел на площадку за семь минут до конца четвертой четверти, несмотря на боль, но «Пэйсерс» все же проиграли матч со счетом 100:106 и позволили «Нью-Йорку» сократить отставание в серии (1-2).

По итогу встречи форвард провел на паркете 26 минут и набрал 8 очков и 7 подборов.