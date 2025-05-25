Энтони Эдвардс: «Мы все еще проигрываем. Это всего лишь одна победа»
Энтони Эдвардс не считает, что в серии произошел перелом после 3-го матча.
«Нет. Мы все еще проигрываем. Это всего лишь одна победа.
Нельзя переоценивать эту победу, и не стоит ее недооценивать. Просто нужно попытаться выиграть еще один матч. Эта команда – лучшая в НБА.
Поэтому мы должны суметь победить эту команду больше одного раза, и это будет тяжело», – сказал атакующий защитник «Миннесоты».
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?806 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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