Энтони Эдвардс: «Мы все еще проигрываем. Это всего лишь одна победа»

Энтони Эдвардс не считает, что в серии произошел перелом после 3-го матча.

«Нет. Мы все еще проигрываем. Это всего лишь одна победа.

Нельзя переоценивать эту победу, и не стоит ее недооценивать. Просто нужно попытаться выиграть еще один матч. Эта команда – лучшая в НБА .

Поэтому мы должны суметь победить эту команду больше одного раза, и это будет тяжело», – сказал атакующий защитник «Миннесоты».