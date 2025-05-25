Крис Финч: «Когда Энтони Эдвардс так играет, это выводит нас на новый уровень»

Крис Финч прокомментировал игру Энтони Эдвардса в 3-м матче.

«Вот что нам от него нужно, и когда он так играет, это выводит нас на новый уровень.

Он сыграл очень важную роль в первой четверти. Он совершил пару перехватов. Он был повсюду. Он знал, что нам нужен такой старт от нашей защиты, и он его принес. Это было очень хорошо», – сказал главный тренер «Миннесоты».

«Миннесота » разгромила «Оклахому» в 3-м матче финальной серии Западной конференции (143:101, 1-2).