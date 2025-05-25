Крис Финч: «Когда Энтони Эдвардс так играет, это выводит нас на новый уровень»
Крис Финч прокомментировал игру Энтони Эдвардса в 3-м матче.
«Вот что нам от него нужно, и когда он так играет, это выводит нас на новый уровень.
Он сыграл очень важную роль в первой четверти. Он совершил пару перехватов. Он был повсюду. Он знал, что нам нужен такой старт от нашей защиты, и он его принес. Это было очень хорошо», – сказал главный тренер «Миннесоты».
«Миннесота» разгромила «Оклахому» в 3-м матче финальной серии Западной конференции (143:101, 1-2).
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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