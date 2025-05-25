Эргин Атаман: «Мы ждали два дня в отеле, чтобы сыграть этот нелепый матч за третье место»

Эргин Атаман раскритиковал расписание «Финала четырех» Евролиги.

«Мы играли первый полуфинал в пятницу в 6 вечера после целого сезона стараний и вложений. Это неприемлемо. Почему бы не сыграть один полуфинал в четверг вечером в прайм-тайм, с надлежащим управлением болельщиками, а второй – в пятницу вечером?

Затем в субботу команды готовятся к финалу. Полностью отменить матч за третье место. И сыграть финал в воскресенье. Вы когда-нибудь видели в плей-офф НБА, чтобы проводились два матча подряд днем? Так не бывает.

Евролига проводит заседания каждую неделю, но я не вижу реальных изменений. Если мы хотим сделать «Финал четырех» более привлекательным для болельщиков, для клубов, для всех, вот о чем нам нужно говорить.

Мы ждали два дня в отеле, чтобы сыграть этот нелепый матч за третье место. На улице было 47 градусов. Все здесь казалось странным», – заявил главный тренер «Панатинаикоса ».