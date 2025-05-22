Эргин Атаман: «Соревновательная часть и баскетбол Евролиги лучше, чем в НБА»

Эргин Атаман прокомментировал свой настрой на «Финал четырех».

«Евролига сильно выросла за 25 лет. На мой взгляд, соревновательная часть и баскетбол Евролиги гораздо лучше, чем в НБА , на данный момент. Многие зрители в Европе перестали следить за НБА, но смотрят Евролигу.

Горжусь своими победами в 3 «Финалах четырех» за последние 4 года. Мы здесь, чтобы защитить свой титул. Моя команда готова сражаться и побеждать, думаю, мы возьмем еще один титул, как и в прошлом году», – заключил главный тренер «Панатинаикоса ».