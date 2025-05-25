Педро Мартинес покинул скамейку «Валенсии» после столкновения с игроком «Тенерифе» и судьей

Педро Мартинес получил повреждение во время матча против «Тенерифе».

Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес покинул скамейку во время матча с «Тенерифе » после столкновения с игроком соперника и судьей.

В середине третьей четверти во время потери мяча игрок «Тенерифе» Анри Дрелл и один из судей случайно столкнулись с Мартинесом, в результате чего тренер упал на паркет.

Мартинес ушел в раздевалку, но позже вернулся, однако не смог полностью возобновить свои обязанности из-за удара.

Несмотря на инцидент, Мартинес помог «Валенсии» одержать важную победу со счетом 102:99 на выезде над прямым конкурентом в турнирной таблице ACB.