Майк Конли: «Победа в 3-м матче показывает нам, на что мы способны»
Майк Конли прокомментировал 42-очковую победу над «Тандер» в 3-м матче.
«Честно говоря, эта победа просто показывает нам, больше, чем что-либо, на что мы способны.
Итак, теперь мы установили для себя стандарт, например, почему мы не играем с таким же усердием в каждом матче? Так что, если мы не сделаем этого в следующем матче, это будет на нашей совести. Это никак не связано с соперником», – сказал разыгрывающий «Миннесоты».
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?806 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
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У "Индианы"
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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