Майк Конли: «Победа в 3-м матче показывает нам, на что мы способны»

Майк Конли прокомментировал 42-очковую победу над «Тандер» в 3-м матче.

«Честно говоря, эта победа просто показывает нам, больше, чем что-либо, на что мы способны.

Итак, теперь мы установили для себя стандарт, например, почему мы не играем с таким же усердием в каждом матче? Так что, если мы не сделаем этого в следующем матче, это будет на нашей совести. Это никак не связано с соперником», – сказал разыгрывающий «Миннесоты».