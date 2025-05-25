«Миннесота» одержала самую крупную в истории НБА победу против команды с 65+ победами в регулярном чемпионате
«Миннесота» одержала историческую победу над «Оклахомой» в 3-м матче.
«Миннесота» разгромила победителя регулярного чемпионата «Оклахому» в третьем матче финальной серии Западной конференции со счетом 143:101.
Победа с разницей в 42 очка стала самой крупной в истории НБА против команды с 65+ победами в регулярном чемпионате. «Оклахома» завершила регулярку с результатом 68-14.
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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