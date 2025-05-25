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Крис Финч о Терренсе Шэнноне: «Он предлагает иной стиль игры, чем другие наши баскетболисты. Мы заранее знали, что дадим ему шанс»

Главный тренер «Вулвс» отметил клад новичка в победу.

В третьем матче серии с «Оклахомой» защитник «Миннесоты» Терренс Шэннон набрал 15 очков за 13 минут на паркете.

«Это было потрясающе. Я давно думал о том, чтобы ввести еще одного игрока в ротацию. В прошлом матче мы немного задействовали Джейлена Кларка, но сегодня нам нужен был кто-то, кто сможет убегать в быстрые отрывы, прорываться к кольцу, показывать физическую мощь.

Нам не хватало жесткости на площадке. Он предлагает иной стиль игры, чем другие наши баскетболисты. Поэтому мы заранее знали, что дадим ему шанс. Думаю, так и будем действовать дальше», – заключил Финч.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?805 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Криса Финча
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