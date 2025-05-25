Впервые с 1998 года игроков Восточной конференции в символических сборных НБА больше, чем игроков Западной конференции
Впервые за 27 лет игроков Востока в сборных НБА больше, чем игроков Запада.
Эксперт Лев Акабас опубликовал инфографику, которая показывает соотношение представителей Западной и Восточной конференций в символических сборных НБА.
На протяжении 26 сезонов подряд игроков Запада в символических сборных было больше, чем игроков Востока. В сезоне-2024/25 ситуация изменилась впервые с 1998 года.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?803 голоса
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Геннадий Ильин
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