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Впервые с 1998 года игроков Восточной конференции в символических сборных НБА больше, чем игроков Западной конференции

Впервые за 27 лет игроков Востока в сборных НБА больше, чем игроков Запада.

Эксперт Лев Акабас опубликовал инфографику, которая показывает соотношение представителей Западной и Восточной конференций в символических сборных НБА.

На протяжении 26 сезонов подряд игроков Запада в символических сборных было больше, чем игроков Востока. В сезоне-2024/25 ситуация изменилась впервые с 1998 года.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?803 голоса
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Лева Акабаса в соцсети X
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