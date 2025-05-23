Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» повел 2-1 в серии с «Тренто», «Брешия» победила «Триест» и вышла в 1/2 финала

Сегодня, 22 мая, в рамках чемпионата Италии прошли три четвертьфинальных матча.

«Милан» вышел вперед в серии с «Тренто» (2-1), «Брешия» закрыла серию против «Триеста» (3-0). Чемпионат Италии 1/4 финала (до 3 побед) «Трапани Шарк» победил в серии – 3-0. «Милан» ведет в серии – 2-1. «Брешия» победила в серии – 3-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.