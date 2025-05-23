Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» повел 2-1 в серии с «Тренто», «Брешия» победила «Триест» и вышла в 1/2 финала
Сегодня, 22 мая, в рамках чемпионата Италии прошли три четвертьфинальных матча.
«Милан» вышел вперед в серии с «Тренто» (2-1), «Брешия» закрыла серию против «Триеста» (3-0).
Чемпионат Италии
1/4 финала (до 3 побед)
«Трапани Шарк» победил в серии – 3-0.
«Милан» ведет в серии – 2-1.
«Брешия» победила в серии – 3-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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