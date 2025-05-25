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Найджел Хэйс: «Если бы Эррик Макколлум был на 5 сантиметров выше, он бы зарабатывал 100 миллионов в НБА»

Форвард «Фенербахче» похвалил партнера по команде.

«Если бы Эррик был на 5 см выше и на 9 кг тяжелее, он бы зарабатывал 100 миллионов в НБА.

Он настоящий профессионал. Следит за своим телом, приходит в зал рано, как и я, и всегда уходит одним из последних после тренировок. Потрясающий лидер. Опытный. Мы шутим, что он начал играть в Европе аж в 1980 году. Он здесь уже очень давно, видел все. Иметь такого человека, который может взять игру на себя – это огромное преимущество», – заключил Хэйс.

В победной встрече «Финала четырех» с «Панатинаикосом» (82:76) защитник «Фенербахче» Эррик Макколлум (37 лет, 188 см) набрал 10 очков в последние 12 минут матча.

По итогам игры Макколлум записал на свой счет 13 очков, 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoФенербахче
Эррик Макколлум
logoTurkish Airlines EuroLeague
Найджел Хэйс
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