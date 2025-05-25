Найджел Хэйс: «Если бы Эррик Макколлум был на 5 сантиметров выше, он бы зарабатывал 100 миллионов в НБА»
Форвард «Фенербахче» похвалил партнера по команде.
«Если бы Эррик был на 5 см выше и на 9 кг тяжелее, он бы зарабатывал 100 миллионов в НБА.
Он настоящий профессионал. Следит за своим телом, приходит в зал рано, как и я, и всегда уходит одним из последних после тренировок. Потрясающий лидер. Опытный. Мы шутим, что он начал играть в Европе аж в 1980 году. Он здесь уже очень давно, видел все. Иметь такого человека, который может взять игру на себя – это огромное преимущество», – заключил Хэйс.
В победной встрече «Финала четырех» с «Панатинаикосом» (82:76) защитник «Фенербахче» Эррик Макколлум (37 лет, 188 см) набрал 10 очков в последние 12 минут матча.
По итогам игры Макколлум записал на свой счет 13 очков, 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Кто станет чемпионом НБА?7307 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости