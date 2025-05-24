Шарунас Ясикявичюс: «Никогда не думал, что Спанулис станет тренером»
Шарунас Ясикявичюс не представлял, что Вассилис Спанулис станет тренером.
«Честно говоря, я никогда не думал, что Спанулис станет тренером. Меня удивило, что он пошел по этому пути. Я не уверен, но, кажется, он говорил, что на самом деле не хочет становиться главным тренером.
Даже я не был уверен, что стану главным тренером. Я отбрасывал эти мысли до последних двух лет своей игровой карьеры.
Не думал, что он станет тренером, но в конце концов это логично – он живет и дышит баскетболом», – сказал главный тренер «Фенербахче».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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