Шарунас Ясикявичюс: «Никогда не думал, что Спанулис станет тренером»

Шарунас Ясикявичюс не представлял, что Вассилис Спанулис станет тренером.

«Честно говоря, я никогда не думал, что Спанулис станет тренером. Меня удивило, что он пошел по этому пути. Я не уверен, но, кажется, он говорил, что на самом деле не хочет становиться главным тренером.

Даже я не был уверен, что стану главным тренером. Я отбрасывал эти мысли до последних двух лет своей игровой карьеры.

Не думал, что он станет тренером, но в конце концов это логично – он живет и дышит баскетболом», – сказал главный тренер «Фенербахче ».