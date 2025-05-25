3

Энтони Эдвардс: «Рэндл хотел вернуть уважение к себе, и ему это удалось»

Лидер «Миннесоты» похвалил товарища по команде.

«Рэндл – ветеран, а ветераны знают, что делать. Он знает, как реагировать. Понимает, что не стоит все принимать близко к сердцу. Сегодня на утренней тренировке он был заряжен правильной энергией, я видел это по его глазам. Рэндл хотел вернуть уважение к себе, и ему это удалось», – сказал Эдвардс.

Джулиус Рэндл провел всю 4-ю четверть второй игры серии против «Оклахомы» на скамейке запасных.

В сегодняшнем третьем матче 30-летний форвард записал на свой счет 24 очка (9 из 15 с игры), 4 подбора и 3 передачи, а «Тимбервулвс» разгромили «Тандер» (143:101) и сократили отставание в серии (1-2).

Кто станет чемпионом НБА?7304 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Энтони Эдвардса
logoМиннесота
logoДжулиус Рэндл
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoЭнтони Эдвардс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Миннесота» разорвала «Оклахому»: +42 очка! Вот это преображение
22сегодня, 08:31
Чет Холмгрен: «Тимбервулвс» делали, что хотели. Мы их не останавливали»
сегодня, 07:20
Энтони Эдвардс: «Макдэниэлс не попал в защитную сборную, и это просто позор для тех, кто голосует»
1сегодня, 07:07
Главные новости
НБА. Финал Восточной конференции. «Индиана» примет «Нью-Йорк» в 3-м матче серии
25 минут назад
Евролига. «Финал четырех». «Фенербахче» сразится с «Монако» за чемпионство, «Панатинаикос» играет с «Олимпиакосом» в матче за 3-е место
25сегодня, 14:00Live
Крис Финч: «Когда Энтони Эдвардс так играет, это выводит нас на новый уровень»
1сегодня, 15:11
Энтони Эдвардс: «Мы все еще проигрываем. Это всего лишь одна победа»
сегодня, 15:02
Майк Конли: «Победа в 3-м матче показывает нам, на что мы способны»
сегодня, 14:53
«Миннесота» одержала самую крупную в истории НБА победу против команды с 65+ победами в регулярном чемпионате
5сегодня, 14:19
Болельщики «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» устроили стычку перед матчем за третье место Евролиги
2сегодня, 13:57Видео
ACB. «Валенсия» в гостях обыграла «Тенерифе», «Барселона» примет «Жирону» и другие матчи
1сегодня, 13:47Live
Впервые с 1998 года игроков Восточной конференции в символических сборных НБА больше, чем игроков Западной конференции
5сегодня, 13:42Фото
Генменеджер «Партизана»: «Евролига – это Робин Гуд наоборот: берет у бедных, отдает богатым»
сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» и Тайсон Уорд подпишут контракт на два года
40 минут назад
Александр Церковный: «Когда у Дуэйна Бэйкона идет игра, «Зенит» сложно остановить»
145 минут назад
Эйжа Уилсон лидирует в «Лас-Вегасе» по всем основным показателям
51 минуту назад
Педро Мартинес покинул скамейку «Валенсии» после столкновения с игроком «Тенерифе» и судьей
сегодня, 15:23Видео
Александр Церковный о выезде в Краснодар: «Практически 12 часов в пути, вместо 3,5 часа полета у «Локо»
сегодня, 14:31
Венсан Пуарье: «Сегодня ставлю на «Монако»
сегодня, 14:24
Александр Церковный: «ЦСКА – очень серьезный, отлаженный механизм, который не пощадит любого соперника»
сегодня, 13:27
Массимо Канчеллиери – новый главный тренер «Тренто»
сегодня, 13:19
Эррик Макколлум: «У меня были шансы в НБА. Возможно, будь я чуть выше и тяжелее, их было бы больше»
сегодня, 12:55
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» встретится с «Венецией» в 4-м матче серии
сегодня, 12:55