Энтони Эдвардс: «Рэндл хотел вернуть уважение к себе, и ему это удалось»

Лидер «Миннесоты» похвалил товарища по команде.

«Рэндл – ветеран, а ветераны знают, что делать. Он знает, как реагировать. Понимает, что не стоит все принимать близко к сердцу. Сегодня на утренней тренировке он был заряжен правильной энергией, я видел это по его глазам. Рэндл хотел вернуть уважение к себе, и ему это удалось», – сказал Эдвардс .

Джулиус Рэндл провел всю 4-ю четверть второй игры серии против «Оклахомы» на скамейке запасных.

В сегодняшнем третьем матче 30-летний форвард записал на свой счет 24 очка (9 из 15 с игры), 4 подбора и 3 передачи, а «Тимбервулвс» разгромили «Тандер» (143:101) и сократили отставание в серии (1-2).