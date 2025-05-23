Стефен Карри – Дрэймонду Грину: «Вернуться в первую сборную защиты спустя десятилетие – это легендарно»
Лидер «Уорриорс» поздравил партнера по команде с включением в сборную.
«Показывал высокий уровень всю карьеру, но вернуться в первую сборную защиты спустя десятилетие – это легендарно! Вступил в клуб пятикратных. Поздравляю, брат», – написал Карри.
Грин впервые попал в первую защитную сборную в сезоне-2014/15.
Недавнее достижение стало для него пятым включением в 1-ю сборную защиты за карьеру и девятым в целом (с учетом второй сборной).
Форвард вошел в число всего 13 игроков в истории НБА, которые попадали в сборную всех звезд защиты не менее девяти раз.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
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