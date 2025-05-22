Эван Мобли, Дайсон Дэниэлс, Лугенц Дорт, Дрэймонд Грин и Амен Томпсон – в 1-й символической пятерке по игре в защите
НБА объявила символические пятерки по игре в защите сезона-2024/25.
В первую пятерку вошли Эван Мобли («Кливленд»), Дайсон Дэниэлс («Атланта»), Лугенц Дорт («Оклахома»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») и Амен Томпсон («Хьюстон»).
Во второй пятерке – Ивица Зубац («Клипперс»), Джарен Джексон («Мемфис»), Джейлен Уильямс («Оклахома»), Тумани Камара («Портленд») и Руди Гобер («Миннесота»).
Кто станет чемпионом НБА?6100 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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