Майк Джеймс: «Согласен с Кевином Дюрэнтом, люди слишком много внимания уделяют «наследию»

Майк Джеймс объяснил, почему он согласен с Кевином Дюрэнтом в важности наследия.

«Я отношусь к этому так же, как Кевин Дюрэнт . Я считаю, что люди слишком много внимания уделяют «наследию».

Моя карьера такая, какая она есть. Карьера Кевина Дюрэнта такая, какая она есть. Карьера любого игрока такая, какая она есть. Если кто-то другой считает, что я не сделал того, что он хотел, чтобы я сделал, это ничего не меняет в моей карьере. Моя карьера – это моя карьера. Никто не может ее у меня отнять», – сказал разыгрывающий «Монако ».