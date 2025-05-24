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Паулюс Мотеюнас: «Евролига рассматривает возможность отмены матча за третье место»

Евролига может отменить матч за 3-е место уже в следующем сезоне.

«Я общался с болельщиками, особенно за пределами Европы, и многие с нетерпением ждут завтрашнего матча за третье место, потому что это греческое дерби. Так что в данном случае ситуация интересная. Мы, конечно, надеемся, что игра будет напряженной. Но да, актуальность матча за третье место обсуждается уже много лет.

В настоящее время мы оцениваем ситуацию и серьезно рассматриваем возможность отмены матча за третье место, начиная со следующего сезона. Так что да, это на повестке дня.

Мы не думаем, что его заменит финал Еврокубка, но мы изучаем альтернативы, которые будут представлять ценность для болельщиков, будь то финал ANGT или что-то еще. Должен признать, что моя точка зрения на это изменилась с прошлого года», – отметил генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
Паулюс Мотеюнас
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