«Целая вечность» Тайриза Халибертона после отскока решающего мяча в матче с «Никс» до попадания в корзину продлилась 1,33 секунды
Тайриз Халибертон забросил решающий мяч с удачным отскоком.
Бросок, который перевел первый матч финала Востока в овертайм, чуть перелетел корзину, ударился о заднюю часть и отскочил в воздух вертикально, после чего зашел в кольцо.
Халибертон признался, что момент после отскока растянулся «на целую вечность».
По данным аналитика Тодда Уайтхеда, мяч подпрыгнул в воздух на 2,2 метра и продержался там 1,33 секунды.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Тодда Уайтхеда
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