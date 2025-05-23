«Целая вечность» Тайриза Халибертона после отскока решающего мяча в матче с «Никс» до попадания в корзину продлилась 1,33 секунды

Тайриз Халибертон забросил решающий мяч с удачным отскоком.

Бросок, который перевел первый матч финала Востока в овертайм, чуть перелетел корзину, ударился о заднюю часть и отскочил в воздух вертикально, после чего зашел в кольцо.

Халибертон признался, что момент после отскока растянулся «на целую вечность».

По данным аналитика Тодда Уайтхеда, мяч подпрыгнул в воздух на 2,2 метра и продержался там 1,33 секунды.