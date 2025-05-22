Найджел Хэйс-Дэвис о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он так дружелюбно на тебя орет. Счастливая, уютная атмосфера»

Найджел Хэйс-Дэвис посмеялся над главным тренером.

Форвард «Фенербахче» описал стиль работы Шарунаса Ясикявичюса на пресс-конференции перед «Финалом четырех» Евролиги .

– Он очень хорошо умеет вопить. Выглядит таким дружелюбным, когда начинает орать на тренировке. Счастливая, уютная атмосфера, которая раскрывает в тебе все самое лучшее.

- Сколько он тебе платит за такие слова?

– Мы в «Фенербахче » не ради денег, а из-за любви к игре.