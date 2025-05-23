Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком в истории «Миннесоты» в матчах плей-офф

Защитник обошел в списке Кевина Гарнетта.

Гарнетту понадобилось 47 игр, чтобы набрать 1051 очко. 23-летнему Эдвардсу удалось превзойти этот результат за 39 матчей. После второй встречи серии с «Тандер» на счету защитника 1065 очков.

На третьем месте в списке находится центровой Карл-Энтони Таунс (603 очка), осенью перешедший в «Нью-Йорк».