Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком в истории «Миннесоты» в матчах плей-офф
Защитник обошел в списке Кевина Гарнетта.
Гарнетту понадобилось 47 игр, чтобы набрать 1051 очко. 23-летнему Эдвардсу удалось превзойти этот результат за 39 матчей. После второй встречи серии с «Тандер» на счету защитника 1065 очков.
На третьем месте в списке находится центровой Карл-Энтони Таунс (603 очка), осенью перешедший в «Нью-Йорк».
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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