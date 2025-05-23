Энтони Эдвардс отказался общаться с прессой после 2-го матча серии с «Оклахомой»
Защитник «Вулвс» предпочел не отвечать на вопросы журналистов.
Ранее Эдвардс был оштрафован на 50000 долларов за нецензурную лексику на пресс-конференции после 1-го матча.
Во второй игре серии лидер «Вулвс» записал на свой счет 32 очка (12 из 26 с игры, 1 из 9 из-за дуги), 9 подборов и 6 передач.
«Миннесота» проиграла (103:119) и впервые в текущем плей-офф уступила в двух матчах подряд.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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