Энтони Эдвардс отказался общаться с прессой после 2-го матча серии с «Оклахомой»

Защитник «Вулвс» предпочел не отвечать на вопросы журналистов.

Ранее Эдвардс был оштрафован на 50000 долларов за нецензурную лексику на пресс-конференции после 1-го матча.

Во второй игре серии лидер «Вулвс» записал на свой счет 32 очка (12 из 26 с игры, 1 из 9 из-за дуги), 9 подборов и 6 передач.

«Миннесота » проиграла (103:119) и впервые в текущем плей-офф уступила в двух матчах подряд.