Дариус Майлз: «Чикаго» не взял меня из-за косичек»
Бывший игрок НБА рассказал, как оказался в «Клипперс».
«Да я вообще не планировал, что буду в «Клипперс»... Никто не планировал оказаться в «Клипперс».
Думал, что меня выберет «Чикаго».
Наши встречи с Джерри Краузе не особо получались, но они все равно говорили: «Да мы тебя точно возьмем».
Проблема была в моих косичках, это стало камнем преткновения. Мы с мамой даже обсуждали это.
Моя мать – большой фанат «Буллз», она из Иллинойса. И она ему сказала: «Чувак, вы разрешаете игрокам красить волосы, но моему ребенку нельзя носить косички?» – рассказал Майлз.
На самом деле, на драфте-2000 Майлз ушел под третьим номером, «Чикаго» выбирал четвертым.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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