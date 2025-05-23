Дариус Майлз: «Чикаго» не взял меня из-за косичек»

Бывший игрок НБА рассказал, как оказался в «Клипперс».

«Да я вообще не планировал, что буду в «Клипперс »... Никто не планировал оказаться в «Клипперс».

Думал, что меня выберет «Чикаго».

Наши встречи с Джерри Краузе не особо получались, но они все равно говорили: «Да мы тебя точно возьмем».

Проблема была в моих косичках, это стало камнем преткновения. Мы с мамой даже обсуждали это.

Моя мать – большой фанат «Буллз», она из Иллинойса. И она ему сказала: «Чувак, вы разрешаете игрокам красить волосы, но моему ребенку нельзя носить косички?» – рассказал Майлз.

На самом деле, на драфте-2000 Майлз ушел под третьим номером, «Чикаго » выбирал четвертым.