Дариус Майлз: «Самое стремное от Дональда Стерлинга – то, что он врывался в раздевалку, когда мы стояли голые»
Бывший игрок НБА вспомнил опыт выступления за «Клипперс».
«Понимаешь, мы с Квентином Ричардсоном чувствовали, что он странный. Поэтому держались от него подальше. На этих «белых вечеринках» мы заходили минут на 15 – только поздороваться со всеми, поцеловать девочек, и сразу сваливали.
Но самое по-настоящему стремное? Он имел привычку врываться в раздевалку после матча, когда парни еще полуголые, и вот так... было довольно неловко. Это было самое странное из всего, что он делал», – рассказал Майлз.
Лига вынудила Дональда Стерлинга продать «Клипперс» после скандала на расовой почве.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст All The Smoke
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