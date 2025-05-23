Дариус Майлз: «Самое стремное от Дональда Стерлинга – то, что он врывался в раздевалку, когда мы стояли голые»

Бывший игрок НБА вспомнил опыт выступления за «Клипперс».

«Понимаешь, мы с Квентином Ричардсоном чувствовали, что он странный. Поэтому держались от него подальше. На этих «белых вечеринках» мы заходили минут на 15 – только поздороваться со всеми, поцеловать девочек, и сразу сваливали.

Но самое по-настоящему стремное? Он имел привычку врываться в раздевалку после матча, когда парни еще полуголые, и вот так... было довольно неловко. Это было самое странное из всего, что он делал», – рассказал Майлз.

Лига вынудила Дональда Стерлинга продать «Клипперс » после скандала на расовой почве.