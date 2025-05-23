«Уралмаш» продлит контракт с Тайреллом Нельсоном

Американский форвард продолжит выступать за клуб из Екатеринбурга.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрок близок к продлению соглашения с командой на сезон-2025/26.

В прошедшем регулярном сезоне Единой лиги ВТБ Нельсон (29 лет, 205 см) принял участие в 26 матчах, набирая в среднем 12,4 очка, 4,9 подбора и 1,5 передачи.