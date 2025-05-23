Вассилис Спанулис: «Никогда не нервничаю»
Главный тренер «Монако» поделился ощущениями перед «Финалом четырех».
- Немного нервничаете перед завтрашней игрой?
– Нет, никогда.
- Ровно так же, как и когда были игроком?
– Да, никакого давления.
- Вы честны в этом?
– Зачем мне вам врать?
- Не знаю, чтобы сохранять лицо перед игрой.
– Может, вы не очень хорошо меня знаете.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Телеграм-канал «Полный Спивак»
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