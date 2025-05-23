Вассилис Спанулис: «Никогда не нервничаю»

Главный тренер «Монако» поделился ощущениями перед «Финалом четырех».

- Немного нервничаете перед завтрашней игрой?

– Нет, никогда.

- Ровно так же, как и когда были игроком?

– Да, никакого давления.

- Вы честны в этом?

– Зачем мне вам врать?

- Не знаю, чтобы сохранять лицо перед игрой.

– Может, вы не очень хорошо меня знаете.