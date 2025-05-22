Мозес Муди перенес операцию на большом пальце руки

Мозес Муди перенес операцию.

Атакующий защитник «Голден Стэйт » Мозес Муди в среду перенес операцию по восстановлению разрыва локтевой коллатеральной связки большого пальца правой руки.

Операция проходила в Лос-Анджелесе. По словам «Уорриорз», ожидается, что Муди полностью восстановится до начала тренировочного лагеря.

Муди, которому в следующую субботу исполнится 23 года, в нынешнем сезоне в среднем набирал 9,8 очка за матч, что является его личным рекордом в карьере.