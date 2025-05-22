Мозес Муди перенес операцию на большом пальце руки
Мозес Муди перенес операцию.
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Мозес Муди в среду перенес операцию по восстановлению разрыва локтевой коллатеральной связки большого пальца правой руки.
Операция проходила в Лос-Анджелесе. По словам «Уорриорз», ожидается, что Муди полностью восстановится до начала тренировочного лагеря.
Муди, которому в следующую субботу исполнится 23 года, в нынешнем сезоне в среднем набирал 9,8 очка за матч, что является его личным рекордом в карьере.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Голден Стэйт»
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