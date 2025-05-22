Шэй Гилджес-Александер: «Два года назад я бросал 11 штрафных за матч, но мы были 10-ми, и всем было плевать. Теперь я бросаю 9 штрафных, и всех это волнует»

Ричард Джефферсон рассказал об отношении ШГА к своим штрафным броскам.

«Шэй однажды сказал мне: «Знаешь, что самое забавное? Два года назад я в среднем бросал почти 11 штрафных за матч, но мы закончили сезон на 10-м месте, и всем было плевать. Теперь я в среднем совершаю 9 штрафных, и всех это волнует.

Когда я не отправлял их любимого игрока и команду домой, всем было плевать, что я бросаю 11 штрафных за матч. Теперь, когда я бросаю 9, весь мир взрывается. И это здорово. Это означает, что они думают обо мне. И он говорит об этом с улыбкой», – рассказал бывший игрок НБА .