Мэр Оклахома-Сити объявил 22 мая 2025 года Днем Шэя Гилджес-Александера

22 мая объявлен днем Шэя Гилджес-Александера в Оклахома-Сити.

После того, как в среду НБА официально назвала защитника «Тандер» MVP сезона-2024/25, мэр Оклахома-Сити Дэвид Холт объявил четверг, 22 мая, «Днем Шэя Гилджес-Александера».

«От имени жителей Оклахома-Сити поздравляю нашего любимого Шэя Гилджес-Александера с присвоением ему звания самого ценного игрока НБА.

В третий раз мы являемся домом величайшего баскетболиста в мире. В знак признания исторического достижения Шэя и его уникального вклада в Оклахома-Сити я объявляю завтрашний день – четверг, 22 мая 2025 года – Днем Шэя Гилджес-Александера в Оклахома-Сити!» – написал мэр в соцсети.

Гилджес-Александер стал третьим MVP в истории «Оклахомы» после Кевина Дюрэнта и Расселла Уэстбрука.