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Шэй Гилджес-Александер следующим летом сможет продлить контракт на 5 лет и 380 млн долларов

Гилджес-Александер скоро может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории.

Награда MVP сезона-2024/25 дает разыгрывающему «Оклахомы» право подписать продление контракта на пять лет и 380 миллионов долларов в межсезонье 2026 года.

В прошлое межсезонье Гилджес-Александер соответствовал критериям супермаксимального контракта (попадание в символическую пятерку НБА в 2 из 3 лет), но не имел права подписывать контракт, поскольку не соответствовал критериям по количеству проведенных сезонов.

В это межсезонье у лидера «Тандер» есть право продлить контракт на четыре года и 293 млн долларов.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста ESPN Бобби Маркса в соцсети X
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