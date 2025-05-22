78 очков Джейлена Брансона и Карла-Энтони Таунса на двоих не хватило для победы в первом матче против «Индианы»

«Никс» упустили победу в первой игре с «Пэйсерс».

Хозяева вели на 17 очков по ходу матча и на 14 – за 3 минуты до конца основного времени, но не смогли добиться итогового успеха – 135:138.

Наиболее результативными в составе «Нью-Йорка » стали разыгрывающий Джейлен Брансон и центровой Карл-Энтони Таунс .

В активе Брансона 43 очка и 5 передач при 7 потерях. Защитник реализовал 15 из 25 бросков с игры, 1 из 6 трехочковых и 12 из 14 штрафных.

Таунс оформил дабл-дабл – 35 очков и 12 подборов при 11 точных из 17 попыток с игры, 4 из 8 из-за дуги и 9 из 11 с линии.