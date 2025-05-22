Шэй Гилджес-Александер получил 71 первое место в голосовании за MVP

Лидер «Оклахомы» был назван MVP регулярного сезона-2024/25 НБА.

В голосовании, в котором принимали участие 100 журналистов, Шэй Гилджес-Александер получил 71 первое место. Вторым стал центровой «Денвера » Никола Йокич , его на первое место поставили 29 человек.

Гилджес-Александер – второй канадец, удостоившийся самой престижной индивидуальной награды в баскетболе. Ранее ее получал разыгрывающий «Финикса» Стив Нэш (в сезоне-2004/05 и 2005/06).

В сезоне-2024/25 Гилджес-Александер набирал в среднем 32,7 очка, 5,0 подбора, 6,4 передачи, 1,7 перехвата и 1,01 блока за 34,2 минуты. Он впервые в карьере стал лучшим бомбардиром НБА и набирал как минимум 20 очков в 75 матчах, как минимум 30 очков в 49 матчах, как минимум 40 очков в 13 матчах и как минимум 50 очков в 4 матчах.

Ранее только Майклу Джордану удавалось набирать как минимум 32 очка и 6 передач в среднем при 50% точности с игры (сезоны-1988/89 и 1989/90).

Гилджес-Александер помог «Оклахоме» выиграть 68 матчей в регулярном сезоне, это 6-й результат в истории. «Тандер» установили рекорд НБА по средней разнице очков – 12,9 за матч.